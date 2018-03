Beatrix von Storch trifft Imad Karim: „Der Islam ist nicht reformierbar“

Jetzt ist auch der zweite Teil der Sendung veröffentlicht, in der sich die AfD-Politikerin mit dem Islamkritiker Imad Karim unterhält.

Freie Welt TV: „Deutschland: Heimat meiner Werte“

Imad Karim gilt in Deutschland als eine der wichtigsten Stimmen zur Gefahr des politischen Islams. Karim ist zudem als Journalist und Dokumentarfilmer international bekannt und hat ein Millionenpublikum erreicht. Karim übt in dem Gepräch massive Kritik an den radikalen Forderungen des Islams. Der Islam bleibt selbst dann, wenn er sich an der Oberfläche modern gibt, weiterhin eine Gefährdung für ein friedliches Zusammenleben. Dies wird sich kaum ändern, denn den Islam hält Karim nicht für reformierbar. Die Suren, in denen ein gläubiger Muslim 17x am Tag bittet, dass Gott ihn vor den Irrwegen der Juden und Christen schützen mögen, hält er für tickende Zeitbomben. Eindringlich beschreibt Karim, wie er mit seiner Familie immer wieder gezwungen war, bei Familienfesten im Gebet die Juden und Christen zu verfluchen.





Foto: Screenshot Youtube