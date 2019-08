Ich habe schon häufiger über die Schattenseiten der Kryptowährungen berichtet und dass solange keine Gefahr für das Bargeld droht, wie die technischen Hürden für den Endkunden zu hoch sind. Zahlreiche Unternehmen liefern sich einen Wettlauf, diesen Missstand zu beseitigen. Noch sind Kryptos kein Zahlungsmittel für die Masse.

Pressemeldung: Ab sofort steht die BitBucks Wallet im iOS App Store zum Download bereit. Zahlungen sind der Schlüssel für die Einführung von Bitcoin im Alltag und BitBucks macht dies auf eine völlig neue und innovative Weise möglich. Zahlen Sie einfach mit Bitcoin, indem Sie die Telefonnummer des Zahlungsempfängers verwenden – und das alles innerhalb von Sekunden. Holen Sie sich die BitBucks App jetzt auf iOS!

Warum BitBucks?

Die Vision von BitBucks zielt darauf ab, Bitcoin als simples Zahlungsmittel in den Alltag zu integrieren. Zahlungen mit der BitBucks-App sind dabei sowohl einfach als auch innovativ: Der Nutzer muss lediglich sein BitBucks-Konto mit Bitcoins aufladen und den gewünschten Betrag an die Telefonnummer eines Freundes oder Geschäftspartners senden. Auch wenn diese noch nicht über die BitBucks Wallet verfügen, wird die Zahlung sofort durchgeführt. Nach der Registrierung erhält der Empfänger sofort den entsprechenden Bitcoin-Betrag

Technische Schwierigkeiten? Für BitBucks kein Problem

Das besondere an BitBucks? Jede Zahlung innerhalb der App kann in der gewünschten Währung berechnet werden. BitBucks unterstützt nahezu alle relevanten Geldsysteme auf der Welt. Zudem werden alle Transaktionen innerhalb der App Offchain und in Bitcoin durchgeführt. Damit wird die Blockchain von Mikrotransaktionen freigehalten, was letztlich Bitcoin hilft dezentral zu bleiben. Um Zahlungen zudem die größtmögliche Sicherheit zu bieten, wurde verstärkt am Aufbau einer stabilen Infrastruktur gearbeitet. Gespeichert auf Multi-Signature Adressen sind die Coins der User sicher im “Cold Storage” gelagert. Das macht ein unautorisiertes Entwenden der Bitcoin unmöglich.

BitBucks ermöglicht Bitcoin-Zahlungen für alle

BitBucks ist ein einfaches Zahlungstool für den alltäglichen Gebrauch, egal wo, egal was. User brauchen nur Zugang zum Internet, eine gültige Telefonnummer und die BitBucks Wallet – schon können weltweit Menschen einfach mit Bitcoin bezahlen. BitBucks ist für alle da! Ab sofort ist die Live-App im iOS App Store als Download verfügbar. Seid dabei, wenn schnelle, sichere und simple Bitcoin-Zahlungen möglich machen. Die Zukunft beginnt jetzt!

Für alles weitere zu unserer BitBucks-Vision, digitalen Zahlungen und den jüngsten Entwicklungen rund um das Thema Bitcoin, besucht unsere Website www.bitbucks.de