In Barcelona versammeln sich am Montag Demonstranten, um gegen den Besuch des spanischen Premierministers Pedro Sanchez zu protestieren. Die katalanische Stadt wurde durch eine Reihe von Protesten und Streiks erschüttert, nachdem neun ehemalige Beamte am vergangenen Montag wegen ihrer Rolle bei dem nicht genehmigten Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens im Jahr 2017 zu neun bis 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurden.