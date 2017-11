Bamberg: Ein Toter nach Brand in Asylunterkunft – Ursache unklar

BAMBERG. Bei einem Brand in einem Unterkunftsgebäude der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) kam am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben. 14 Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.

Kurz nach 3 Uhr ging über Notruf die Meldung zu dem Brand in dem von 163 Menschen bewohnten Gebäudetrakt ein. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und begannen umgehend mit den Löscharbeiten in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss. Rasch verbreitete sich in dem zweistöckigen Gebäude auch der Rauch. Eine Vielzahl der Bewohner konnten das Anwesen selbständig verlassen, andere mussten von der Feuerwehr nach draußen gebracht werden. Bereits nach kurzer Zeit gelang es den Brandbekämpfern das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner konnten auf dem Gelände zeitnah in anderen Gebäuden untergebracht werden.

14 Menschen erlitten durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Sechs der Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. In der betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper. Zur Identität sowie zum Geschlecht können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Bamberg ist mit mehreren Beamten vor Ort und übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.