In der Nacht vom 30.03. auf den 31.03.2020 kam es in Bad Kreuznach zu einem Diebstahl von 40 Rollen Toilettenpapier zum Nachteil der 86 Jahre alten Dame, berichtet die Polizei. Die Seniorin hatte das Toilettenpapier über einen Versandhandel bestellt und über Nacht vor ihrer Wohnungstür stehen lassen. Am heutigen Morgen gegen 11 Uhr stellte sie dann fest, dass eines ihrer Pakete durch Unbekannte aus dem Mehrfamilienhaus entwendet worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 32 EUR.

