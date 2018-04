Ausschreitungen und Angriffe auf den #BremerFrauenmarsch zum Thema #Kandelistueberall

Heute wurde auch in Bremen ein Anfang gemacht. Einige wenige mutige Frauen wagten den Gang auf die Straße und wurden nach Ende der Veranstaltung prompt zur Zielscheibe von Linksextremen.

Die Polizei berichtet von der heutigen Demonstration auf dem Marktplatz:

Heute fand in der Innenstadt eine Demonstration zu dem Thema „Kandel ist überall“ statt. Ca. 30 Personen des „BremerFrauenmarsches“ fanden sich dazu auf dem Marktplatz ein. Zeitgleich sammelten sich in der Spitze etwa 220 Gegendemonstranten am Marktplatz. Beim Verlassen der Veranstaltung versuchten einige die Abfahrt der 30 Personen zu behindern. Die Polizei Bremen gewährleistete die Abfahrt durch schnelles und konsequentes Einschreiten.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen war die Polizei Bremen mit mehreren Einsatzkräften auf dem Marktplatz präsent, um die angemeldete Versammlung des „BremerFrauenmarsches“ zu schützen und so das Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Schon vor Beginn dieser Versammlung fanden sich mehrere Personen ebenfalls am Marktplatz ein, um gegen diese Versammlung zu demonstrieren. Die Gegenveranstaltung umfasste ca. 220 Personen. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Als beide Veranstaltungen beendet wurden, kam es zu leichten Ausschreitungen: Die Polizei Bremen begleitete die Versammlungsteilnehmer zu den bereitgestellten Taxen in der Marktstraße. Deren Abfahrt versuchten an dieser Stelle etwa 100 Personen zu behindern. Hierbei kam es zu Angriffen auf die Fahrzeuge. Dies konnte durch schnelles und konsequentes Einschreiten der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte unterbunden werden.

Die Polizei Bremen fertigte eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch und zwei wegen Beleidigungen. Zudem stellten Einsatzkräfte eine Delle an einem der Einsatzfahrzeuge fest. Hierzu wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Die Ermittlungen zu den Delikten dauern an.

Die Veranstalter betreiben die Facebookgruppe BremerFrauenMarsch

In der Beschreibung heißt es: „Die Mitglieder dieser Gruppe stellen sich gegen die immer größer werdende Gewalt von radikalislamischen und afrikanischen Flüchtlinge an Frauen und Mädchen aus deutschen und europäischen Kulturkreisen.“

Heute erlebten sie zusätzlich die Gewaltbereitschaft aus dem linksextremen „Kulturkreis“.