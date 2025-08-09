Trump erklärt Drogen-Kartelle zu Terroristen und Lateinamerika den Quasi-Krieg

Die Realität klingt wie ein Actionfilm: Donald Trump will lateinamerikanische Drogenkartelle künftig als „terroristische Organisationen“ einstufen – und damit militärisch ins Visier nehmen. Quelle: Fox News

Offiziell geht es um den Kampf gegen Drogen und Gewalt – inoffiziell öffnet das die Tür für US-Einsätze südlich der Grenze, wann und wo Washington will.

Kartelle als Terroristen? Klingt praktisch – so kann man gleich Drohnen statt Diplomatie schicken. Vielleicht gibt’s demnächst auch Sanktionen gegen Taco-Stände, falls der Salsa zu scharf ist.