Auschwitz-Buchhalter Gröning (96) muss Haftstrafe antreten

Der zu vier Jahren Haft verurteilte Oskar Gröning muss trotz seines hohen Alters von 96 Jahren seine Haftstrafe antreten. Das Bundesverfassungsgericht hat seine diesbezügliche Beschwerde zurückgewiesen. Gröning war selbst nicht aktiv an der Tötung von Lagerinsassen beteiligt. 1991 galt er noch als unschuldig und sagte in einem Prozess vor dem Duisburger Landgericht gegen einen SS-Mann aus. 2015 wurde er dann selbst zum Angeklagten, der Vorwurf lautete auf Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen.

