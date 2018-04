Aufregung um AfD-Flyer auf dem Schulhof

Darum geht es: Umfrage zur Erfassung von Ausländergewalt an Schulen in Sachsen-Anhalt. Eine legale Aktion, wie selbst der „Störungsmelder-Blog“ der Zeit zugeben muss.

Die Mischpoke aus linksgrünen Schreiberlingen und #Vereinsmafia schäumt vor Wut. Die #AfD spricht die Probleme vor Ort direkt – ohne den Umweg über Funktionäre – an und wagt es auch noch früher aufzustehen als die #Antifa 😜https://t.co/VfKTVYu7B6 — Jan Wenzel Schmidt (@jaweschmi) April 4, 2018

Die Mitteldeutsche Zeitung legt nach und schreibt von „Indokrination“:

Eine Flyer-Aktion der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ (JA) zu vermeintlicher Gewalt von Migranten an Schulen in Sachsen-Anhalt hat scharfe Kritik ausgelöst. Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Eva Gerth, sprach am Mittwoch gegenüber der in Halle erscheinenden „Mitteldeutschen Zeitung“ (Donnerstagausgabe) von „Indoktrination“. Schüler würden aufgrund der einseitigen Darstellung manipuliert, sagte Gerth dem Blatt. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) warf der AfD in der Zeitung vor, sie versuche, „Drittklässler politisch plump zu agitieren“.

Die Landtagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt, Landesvorsitzender der JA, und Hans-Thomas Tillschneider hatten die Flyer am Dienstag vor Schulen in Halle verteilt. „Schon seit Monaten erreichen uns Meldungen, dass Ausländer auf unseren Schulhöfen ihre Mitschüler beleidigen, erpressen und verprügeln“, heißt es in der Broschüre. Sie enthält einen Fragebogen, in dem Schüler angeben sollen, ob und unter welchen Umständen sie schon einmal gewaltsam attackiert wurden. Explizit gefragt wird auch nach der „Herkunft“ der Täter, im Begleittext ist die Rede von „vielen Fällen von Ausländergewalt auf unseren Schulhöfen“.

Merke: Wenn zwei Lager das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe oder umgekehrt.