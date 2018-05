Asylbewerber „demonstrieren“ in #Ellwangen: „Falsch verhalten hat sich nur die Polizei“

Nach den Vorfällen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen organisierten Bewohner der Einrichtung mit Unterstützung eines Freiburger Vereins eine Mahnwache, Aufzug und Kundgebung in Ellwangen. Alle Veranstaltungen verliefen ruhig.

Der (L)Focus schreibt: FDP und AfD vereint: Flüchtlings-Debatte um Ellwangen führt zu seltenen Allianzen

Und so denkt das Netz darüber:

Da sind sie: Die Afrikaner, die die Polizei in die Flucht schlugen, marschieren in #Ellwangen auf! pic.twitter.com/ZuwlhwozHr — Hartes Geld (@Hartes_Geld) May 10, 2018

Nix für schwache Nerven:Fluchtsimulanten demonstrieren im Wirtsland mit MLPDPlakaten.Funfact an dieser Stelle:Die MLPD-Sprüche findet man mittlerweile auch im CDU Parteiprogramm o kann sie bei Reden der Bundestrojanerin vernehmen.Ich muss hier dringend weg https://t.co/AoyZAJx2AJ — Karina Zürich (@karina_zuerich) May 10, 2018

Foto: Twitter Screenshot Hartes Geld