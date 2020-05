Hier O24 auf Telegram folgen

🔴 Dienstag, 12. Mai

▶️ Bad Füssing, Kurplatz/Kurallee 🕝 15.00

▶️ Bad Krozingen, Vita Classica Therme (Meditation) 🕝 17.00

▶️ Bad Mergentheim, Milchlingsbrunnen 🕝 19.00

▶️ Cottbus, Stadtbrunnen 🕝 19.30

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 10:00 tagsüber

▶️ Leipzig, Leuschnerplatz 🕣 18.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Stachus 🕝 18.30

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

🔴 Mittwoch, 13. Mai

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Lindenberg, unbekannt 🕛 15.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Marburg, Elisabeth Blochmann-Platz 🕝 17.30

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Viktualienmarkt/Hlg. Geist Kirche 🕝 18.30

▶️ Neckarsulm, Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Pirna, Altstadt (Angemeldete Kundgebung / Spaziergang durch die Gassen) 🕛 19.00

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Saarbrücken, Congresshalle (Demo) 🕛 09.00

🔴 Donnerstag, 14. Mai

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mannheim, am Wasserturm (Spaziergang) 🕝 17.30

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, am Sendlinger Tor 🕝 18.30

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Saarbrücken, Tbilisserplatz (Flashmob) 🕛 15.00

🔴 Freitag, 15. Mai

▶️ Bischofswerda, Markt 🕝 18.00

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Crailsheim, Am Schweinemarktplatz 🕝 17.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Franz-Josef 🕝 18.30

▶️ Neuss, Marktplatz am Brunnen b. Café Roma 🕝 18.30

▶️ Neuss, Niederstr. vor McDoof Fußgängerzone (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Potsdam, Brandenburger Tor 🕛 12.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Rietschen, Freilichtbühne 🕛 18.00

▶️ Weißenhorn, am Schloßplatz (Demo) 🕛 18.00

▶️ Wurzen, Markt 🕛 18.00

🔴 Samstag, 16. Mai

▶️ Aachen, Rathaus 🕛 15.00

▶️ Augsburg, Rathausplatz 🕛 15.00

▶️ Bad Kissingen, Marktplatz 🕝 11.00

▶️ Bad Tabarz, Sparkasse (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Bayreuth, Marktplatz 🕛 15.00

▶️ Beilngries, Hauptstr. Kirchplatz (Weißhemden)🕝 15.00

▶️ Bensheim Marktplatz 🕒 14:45

▶️ Berlin, Siegessäule (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Bocholt, Marktplatz 🕛 15.30

▶️ Bocholt, Marktplatz 🕛 19.00

▶️ Bregenz/Österreich, Parkplatz Festspielhaus 🕝 15.15

▶️ Bremerhaven, Innenstadt vor Saturn 🕝 15.30

▶️ Detmold/Horn Bad Meinberg, an den Externsteinen (Meditation) 🕛 15.30

▶️ Dinslaken, Rathaus (stiller Protest/Meditation) 🕛 15.00

▶️ Dortmund, Alter Markt 🕛 15.30

▶️ Duisburg, Stadttheater (Demo) 🕛 13.00

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Eisenstadt/Österreich, Parkplatz Glorietteallee 🕛 15.15

▶️ Elmshorn, St. Nikolai Kirche (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Flensburg, Hafenspitze (Spaziergang) 🕖 16.00

▶️ Frankfurt a.M., Hauptwache 🕖 15.00

▶️ Frankfurt a.M., Alte Oper 🕖 14.30

▶️ Friedrichroda, Kirchplatz (Spaziergang) 🕞 15.30

▶️ Graz/Österreich, Stadtpark Sauraugasse 🕝 15.15

▶️ Greifswald, Fischmarkt 🕝 13.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Demo) 🕝 15.30

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Gunzenhausen, Schießwasen 🕝 14.30

▶️ Hagen/NRW, Volkspark a.d. Muschel/Oese (Spaziergang) 🕝 11.00

▶️ Halle/Saale, Marktplatz (Demo m. Sven Liebich) 🕝 14.00

▶️ Hamm/Westfalen, Pauluskirche (Meditation) 🕝 16.00

▶️ Imst/Österreich, Eingang Rosengartenschlucht 🕝 15.15

▶️ Innsbruck/Österreich, Thumlerpark 🕝 15.15

▶️ Kaltenkirchen, Bahnhof (Spaziergang) 🕛 15:30

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Kaufbeuren, Am Obstmarkt 🕛 15:30

▶️ Klagenfurt/Österreich, Europapark 🕛 15:15

▶️ Krumbach, im Stadtgarten (Demo) 🕛 ab 15:15

▶️ Köln, Roncalliplatz (Meditation) 🕝 15.00

▶️ Köln, Roncalliplatz (Spaziergang) 🕣 17.00

▶️ Konstanz, Schänzle Parkplatz (Raddemo) 🕛 14.00

▶️ Leipzig, Augustusplatz v. d. Mendebrunnen (Meditation) 🕣 13.00

▶️ Linz/Österreich, Brucknerhau 🕣 15.15

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mannheim, Marktplatz (Mahnwache) 🕝 15.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Marienplatz 🕝 14.00

▶️ Nordhausen, August-Bebel-Platz 🕖 15:30 Uhr

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Lorenzkirche 🕖 15:30 Uhr

▶️ Ohrdruf, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Osnabrück, Nikolaiort 🕛 15.30

▶️ Paderborn, Rathausplatz 🕛 10.30

▶️ Paderborn, Rathausplatz 🕛 15.30

▶️ Recklinghausen, Rathaus (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Salzburg/Österreich, Mozartplatz (Spaziergang) 🕝 14.00

▶️ Tambach-Dietharz, Lutherkirche (Spaziergang) 🕝 15.30

▶️ Trier, Hauptmarkt (Meditation) 🕝 15.00

▶️ Ulm Münsterplatz 🕛 16.00

▶️ Waltershausen, Marktplatz (Spaziergang) 🕞 15.30

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Wien/Österreich, Schloß Schönbrunn (Mahnwache) 🕛 15.15

▶️ Wiener Neustadt/Österreich, Stadtpark Landesgericht 🕛 15.15

▶️ Wiesbaden, Mauriziusplatz (Mahnwache) 🕛 14.00

▶️ Wilhelmshaven, Stadtpark (Spaziergang) 🕛 14.00

▶️ Wismar, Hafenspitze (Spaziergang) 🕛 10.00

▶️ Worms, Bahnhof 🕛 11.00

▶️ Wuppertal, Laurentiusplatz (Meditation oder Demo) 🕝 15.30

▶️ Zwickau, Hauptmarkt 🕛 15.30

🔴 Sonntag, 17. Mai

▶️ Altenburg, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 12.00

▶️ Berlin, Siegessäule (Autokprso/Attila Hildmann) 🕛 14.00

▶️ Bregenz/Vorarlberg, Festspielplatz am See 🕛 14.00

▶️ Deutschland, B96 (Menschenkette) 🕛 10.00

▶️ Dortmund, Friedensplatz 🕡 11.11 (Meditation)

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Uferpark (Meditation) 🕝 15.50

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Köln, Heumarkt (Mahnwache) 🕣 14.30

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Odeonsplatz 🕝 15.00

▶️ München, Odeonsplatz 🕝 19.00

▶️ Neckarsulm, Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Neubrandenburg, Treffpunkt Schwedenstr. Richtung Neustrelitz (Menschenkette) 🕝 10.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Saarbrücken, Deutsch-Französischer- Garten Eingang Calypso/Casino (Spaziergang) 🕛 16.00

▶️ Zwickau, Hauptmarkt 🕛 16.00

🔴 Montag, 18. Mai

▶️ Annaberg-Buchholz, Markt 🕝 19.00

▶️ Auerbach/Vogtland, Altmarkt 🕝 19.00

▶️ Bernburg, Markt 🕝 19.00

▶️ Bischofswerda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Bremen, Ziegenmarkt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Buxtehude, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Chemnitz, Rathaus 🕛 19.00

▶️ Deutschland, Rathaus in jeder Stadt 🕛 19.00

▶️ Dinslaken, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Donaueschingen, Max-Ripple-Platz (Eis essen) 🕝 19.00

▶️ Döbeln, Obermarkt 🕝 19.00

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Duisburg, Stadttheater 🕛 19.00

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Eisenach, Markt (Spaziergang mit Begleitung) 🕝 19.00

▶️ Erlangen, Martin-Luther-Platz (Spaziergang z. Rathaus) 🕝 19.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Gotha, Augustinerkirche (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Greifswald, Fischerbrunnen 🕝 19.00

▶️ Greiz, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Grimmen, Rathaus 🕝 18.50

▶️ Grimmen, Kirche 🕝 19.00

▶️ Gummersbach, Lindenplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Halberstadt, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Hamburg, Rathaus (Demo) 🕝 19.00

▶️ Hamm/Westf., Pauluskirche (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Heidenau, Marktplatz 🕛 19.00

▶️ Heiligenstadt, Großer Volksbankparkplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Helmstedt, Sternberger Teich/Parkstreifen 🕛 19.00

▶️ Hennef, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Herxheim b.L., Marktplatz hinter der Festhalle (Spaziergang) 🕛 18.45

▶️ Ingolstadt, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Jüterbog, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Köln-Weiden, Emil Schreiterer Platz (flüsternde Mahnwache für die artgerechte Menschenhaltung)🕛 18:00-20:00

▶️ Krefeld, Rathaus 🕛 19:00

▶️ Landsberg am Lech, Rathaus (Meditation/Eisessen) 🕛 19.00

▶️ Leipzig, Innenstadt (Spaziergang) 🕣 19.00

▶️ Lippstadt (NRW), Fußgängerzone (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mainburg, Griesplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Marienberg/Sachsen, Markt 🕜 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche (Bommelspaziergang) 🕜 19.00

▶️ Markneukirchen, Busbahnhof (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Meissen, Am Markt (Eis Essen) 🕛 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ Mosbach/Baden, Ludwigsplatz 🕝 18.30

▶️ München, Marienhof/Theatinerstrasse 🕝 18.30

▶️ Murnau am Staffelsee, Rathausplatz/Mariensäule 🕝 19.00

▶️ Neubrandenburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Neunkirchen/Saar, Stummplatz 🕝 18.00

▶️ Neustadt b. Coburg, Parkplatz Frankenhalle 🕛 19.00

▶️ Nordhausen, Rathausplatz 🕖 19:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Klarissenplatz (Mahnwache) 🕖 18:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Oranienburg, Schloßplatz (Friedlicher Abendspaziergang) 🕛 18.00

▶️ Osnabrück, Platz der deutschen Einheit 🕛 18.30

▶️ Potsdam, Filmmuseum 🕛 18.00

▶️ Pößneck, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Quedlinburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Radeberg, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Recklinghausen/NRW, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Reichenbach/Vogtland, Markt 🕛 19.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Rostock, Neuer Markt (Spaziergang) 🕛 18.00

▶️ Saalfeld/Saale, Marktplatz Ecke Sparkasse (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Schalkau/Thüringen, rund ums Rathaus 🕛 19.00

▶️ Schleiz, Neumarkt 🕛 19.00

▶️ Schöneck/Vogtl., am Rathaus (2. Abendspaziergang) 🕛 19.00

▶️ Soest, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Sonneberg, Stadtparkhüttla 🕝 19.00

▶️ Stralsund, Rathaus-Alter Markt 🕛 19.00

▶️ Trier, Porta Nigra (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Triptis, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Überlingen, Nikolaikirche 🕛 19.00

▶️ Weimar, Theaterplatz 🕝 19.00

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Wiesbaden, Schloßplatz (Mahnwache) 🕛 19.00

▶️ Wilsdruff, Markt (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Windeck, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Zeulenroda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Zwickau, Hauptmarkt 🕛 19.00

🔴 Samstag, 23. Mai

▶️ Berlin, Bismarkdenkmal/Siegessäule 🕛 12.00

▶️ Bregenz/Österreich, Parkplatz Festspielhaus 🕝 15.15

▶️ Dortmund, Alter Markt 🕛 15.30

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕛 15.00

▶️ Eisenstadt/Österreich, Parkplatz Glorietteallee 🕛 15.15

▶️ Flensburg, Hafenspitze (Spaziergang) 🕖 16.00

▶️ Frankfurt a.M., Hauptwache 🕖 15.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Demo) 🕝 15.30

▶️ Graz/Österreich, Stadtpark Sauraugasse 🕝 15.15

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Güstrow, Park am Wall 🕒 11.00 (Meditation)

▶️ Hagen/NRW, Volkspark a.d. Muschel/Oese (Spaziergang) 🕝 11.00

▶️ Hamm/Westfalen, Pauluskirche (Meditation) 🕝 16.00

▶️ Imst/Österreich, Eingang Rosengartenschlucht 🕝 15.15

▶️ Innsbruck/Österreich, Thumlerpark 🕝 15.15

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Klagenfurt/Österreich, Europapark 🕛 15:15

▶️ Köln, Roncalliplatz (Meditation) 🕝 15.00

▶️ Köln, Roncalliplatz (Spaziergang) 🕣 17.00

▶️ Leipzig, Augustusplatz v. d. Mendebrunnen (Meditation) 🕣 13.00

▶️ Linz/Österreich, Brucknerhau 🕣 15.15

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Marienplatz 🕝 14.00

▶️ Murnau, Fußgängerzone (Für Demokratie, Ender der Ausgangssperren, gegen Impfpflicht, Grundrechte uvm.) 🕝 15.00

▶️ Nordhausen, August-Bebel-Platz 🕖 15:30 Uhr

▶️ Nürnberg, Lorenzkirche 🕖 15:30 Uhr

▶️ Osnabrück, Nikolaiort 🕛 15.30

▶️ Recklinghausen, Rathaus (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Wien/Österreich, Schloß Schönbrunn 🕛 15.15

▶️ Wiener Neustadt/Österreich, Stadtpark Landesgericht 🕛 15.15

▶️ Worms, Bahnhof 🕛 11.00

▶️ Wuppertal, Laurentiusplatz (Meditation oder Demo) 🕝 15.30

🔴 Montag, 25. Mai

▶️ Auerbach/Vogtland, Altmarkt 🕝 19.00

▶️ Bernburg, Markt 🕝 19.00

▶️ Bischofswerda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Buxtehude, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Deutschland, Rathaus in jeder Stadt 🕛 19.00

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Duisburg, Stadttheater 🕛 19.00

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Eisenach, Markt (Spaziergang mit Begleitung) 🕝 19.00

▶️ Erlangen, Martin-Luther-Platz (Spaziergang z. Rathaus) 🕝 19.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Greiz, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Halberstadt, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Hamm/Westf., Pauluskirche (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Heiligenstadt, Großer Volksbankparkplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Helmstedt, Sternberger Teich/Parkstreifen 🕛 19.00

▶️ Herxheim b.L., Marktplatz hinter der Festhalle (Spaziergang) 🕛 18.45

▶️ Hennef, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Ingolstadt, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Jüterbog, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Köln-Weiden, Emil Schreiterer Platz (flüsternde Mahnwache für die artgerechte Menschenhaltung)🕛 18:00-20:00

▶️ Krefeld, Rathaus 🕛 19:00

▶️ Landsberg am Lech, Rathaus (Meditation/Eisessen) 🕛 19.00

▶️ Leipzig, Innenstadt (Spaziergang) 🕣 19.00

▶️ Lippstadt (NRW), Fußgängerzone (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mainburg, Griesplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche (Bommelspaziergang) 🕜 19.00

▶️ Markneukirchen, Busbahnhof (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ Mosbach/Baden, Ludwigsplatz 🕝 18.30

▶️ München, Marienhof/Theatinerstrasse 🕝 18.30

▶️ Neubrandenburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Neunkirchen/Saar, Stummplatz 🕝 18.00

▶️ Neustadt b. Coburg, Parkplatz Frankenhalle 🕛 19.00

▶️ Nordhausen, Rathausplatz 🕖 19:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Klarissenplatz (Mahnwache) 🕖 18:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Oranienburg, Schloßplatz (Friedlicher Abendspaziergang) 🕛 18.00

▶️ Osnabrück, Platz der deutschen Einheit 🕛 18.30

▶️ Pößneck, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Quedlinburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Radeberg, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Recklinghausen/NRW, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Reichenbach/Vogtland, Markt 🕛 19.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Rostock, Neuer Markt (Spaziergang) 🕛 18.00

▶️ Saalfeld/Saale, Marktplatz Ecke Sparkasse (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Schalkau/Thüringen, rund ums Rathaus 🕛 19.00

▶️ Schleiz, Neumarkt 🕛 19.00

▶️ Soest, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Sonneberg, Stadtparkhüttla 🕝 19.00

▶️ Stralsund, Rathaus-Alter Markt 🕛 19.00

▶️ Überlingen, Nikolaikirche 🕛 19.00

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Trier, Porta Nigra (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Triptis, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Wiesbaden, Schloßplatz (Mahnwache) 🕛 19.00

▶️ Wilsdruff, Markt (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Windeck, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Zeulenroda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

➕ Wöchentliche Termine

🔴 Montag

▶️ Auerbach/Vogtland, Altmarkt 🕝 19.00

▶️ Bernburg, Markt 🕝 19.00

▶️ Bischofswerda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Buxtehude, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Deutschland, Rathaus in jeder Stadt 🕛 19.00

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Duisburg, Stadttheater 🕛 19.00

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Eisenach, Markt (Spaziergang mit Begleitung) 🕝 19.00

▶️ Erlangen, Martin-Luther-Platz (Spaziergang z. Rathaus) 🕝 19.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Greiz, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Halberstadt, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Hamm/Westf., Pauluskirche (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Helmstedt, Sternberger Teich/Parkstreifen 🕛 19.00

▶️ Hennef, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Heiligenstadt, Großer Volksbankparkplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Herxheim b.L., Marktplatz hinter der Festhalle (Spaziergang) 🕛 18.45

▶️ Ingolstadt, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Jüterbog, Marktplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Kaltenkirchen, Park ggü. Rathaus (Spaziergang) 🕛 19:00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Köln-Weiden, Emil Schreiterer Platz (flüsternde Mahnwache für die artgerechte Menschenhaltung)🕛 18:00-20:00

▶️ Krefeld, Rathaus 🕛 19:00

▶️ Landsberg am Lech, Rathaus (Meditation/Eisessen) 🕛 19.00

▶️ Leipzig, Innenstadt (Spaziergang) 🕣 19.00

▶️ Lippstadt (NRW), Fußgängerzone (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mainburg, Griesplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche (Bommelspaziergang) 🕜 19.00

▶️ Markneukirchen, Busbahnhof (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ Mosbach/Baden, Ludwigsplatz 🕝 18.30

▶️ München, Marienhof/Theatinerstrasse 🕝 18.30

▶️ Neubrandenburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Neunkirchen/Saar, Stummplatz 🕝 18.00

▶️ Neustadt b. Coburg, Parkplatz Frankenhalle 🕛 19.00

▶️ Nordhausen, Rathausplatz 🕖 19:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Klarissenplatz (Mahnwache) 🕖 18:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Oranienburg, Schloßplatz (Friedlicher Abendspaziergang) 🕛 18.00

▶️ Osnabrück, Platz der deutschen Einheit 🕛 18.30

▶️ Pößneck, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Quedlinburg, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Radeberg, Rathaus (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Recklinghausen/NRW, Rathaus 🕝 19.00

▶️ Reichenbach/Vogtland, Markt 🕛 19.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Rostock, Neuer Markt (Spaziergang) 🕛 18.00

▶️ Saalfeld/Saale, Marktplatz Ecke Sparkasse (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Schalkau/Thüringen, rund ums Rathaus 🕛 19.00

▶️ Schleiz, Neumarkt 🕛 19.00

▶️ Soest, Rathausplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Sonneberg, Stadtparkhüttla 🕝 19.00

▶️ Stralsund, Rathaus-Alter Markt 🕛 19.00

▶️ Trier, Porta Nigra (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Triptis, Marktplatz (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Überlingen, Nikolaikirche 🕛 19.00

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Wiesbaden, Schloßplatz (Mahnwache) 🕛 19.00

▶️ Wilsdruff, Markt (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Windeck, Rathaus (Spaziergang) 🕛 19.00

▶️ Zeulenroda, Markt (Spaziergang) 🕝 19.00

🔴 Dienstag

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Leipzig, Leuschnerplatz 🕣 18.00

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche 🕜 19.00 (Bommelspaziergang)

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, am Stachus (Brunnen) 🕝 18.30

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

🔴 Mittwoch

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche 🕜 19.00 (Bommelspaziergang)

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Viktualienmarkt/Hlg. Geist Kirche 🕝 18.30

▶️ Neckarsulm, Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Pirna, Altstadt (Angemeldete Kundgebung / Spaziergang durch die Gassen) 🕛 19.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

🔴 Donnerstag

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Döbern, Am Busplatz (Spaziergang) 🕝 19.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche 🕜 19.00 (Bommelspaziergang)

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, am Sendlinger Tor 🕝 18.30

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

🔴 Freitag

▶️ Bremen, Am Bremer Stern/Kreisverkehr (Radeln) 🕝 07.30

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Markdorf, vor Kath. Kirche 🕜 19.00 (Bommelspaziergang)

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Odeonsplatz 🕝 14.00

▶️ München, Franz-Josef 🕝 18.30

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Rietschen, Freilichtbühne 🕛 18.00

🔴 Samstag

▶️ Braunschweig, Schlossplatz 🕛 15.30

▶️ Bregenz/Österreich, Parkplatz Festspielhaus 🕝 15.15

▶️ Bremerhaven, Innenstadt vor Saturn 🕝 15.30

▶️ Dortmund, Alter Markt 🕛 15.30

▶️ Düsseldorf, Burgplatz (Spaziergang) 🕝 15.00

▶️ Eisenstadt/Österreich, Parkplatz Glorietteallee 🕛 15.15

▶️ Flensburg, Hafenspitze (Spaziergang) 🕖 16.00

▶️ Frankfurt a.M., Hauptwache 🕖 15.00

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Postplatz (Demo) 🕝 15.30

▶️ Graz/Österreich, Stadtpark Sauraugasse 🕝 15.15

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Güstrow, Wall (Meditation) 🕝 11.00

▶️ Hagen/NRW, Volkspark a.d. Muschel/Oese (Spaziergang) 🕝 11.00

▶️ Hamm/Westfalen, Pauluskirche (Meditation) 🕝 16.00

▶️ Imst/Österreich, Eingang Rosengartenschlucht 🕝 15.15

▶️ Innsbruck/Österreich, Thumlerpark 🕝 15.15

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Klagenfurt/Österreich, Europapark 🕛 15:15

▶️ Köln, Roncalliplatz (Meditation) 🕝 15.00

▶️ Köln, Roncalliplatz (Spaziergang) 🕣 17.00

▶️ Leipzig, Augustusplatz v. d. Mendebrunnen (Meditation) 🕣 13.00

▶️ Leipzig, Nikolaikirche 🕣 15.30

▶️ Linz/Österreich, Brucknerhau 🕣 15.15

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Marienplatz 🕝 14.00

▶️ Murnau, Fußgängerzone (Für Demokratie, Ender der Ausgangssperren, gegen Impfpflicht, Grundrechte uvm.) 🕝 15.00

▶️ Nordhausen, August-Bebel-Platz 🕖 15:30 Uhr

▶️ Nürnberg, Königstor (Spaziergang zur Kaiserburg) 🕖 19:00 Uhr

▶️ Nürnberg, Lorenzkirche 🕖 15:30 Uhr

▶️ Osnabrück, Nikolaiort 🕛 15.30

▶️ Recklinghausen, Rathaus (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Wernigerode, Markt (Spaziergang) 🕛 15.30

▶️ Wien/Österreich, Schloß Schönbrunn 🕛 15.15

▶️ Wiener Neustadt/Österreich, Stadtpark Landesgericht 🕛 15.15

▶️ Witten, Rathausplatz 🕝 15.30

▶️ Worms, Bahnhof 🕛 11.00

▶️ Wuppertal, Laurentiusplatz (Meditation oder Demo) 🕝 15.30

🔴 Sonntag

▶️ Deutschland, B96 (Menschenkette) 🕛 10.00

▶️ Dortmund, Friedensplatz 🕡 11.11 (Meditation)

▶️ Gießen, Berliner Platz (Mahnwache) 🕝 18.00

▶️ Görlitz, Uferpark (Meditation) 🕝 15.50

▶️ Grimma/Sachsen, Markt (Spaziergang) 🕝 18.30

▶️ Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht (Gebets-Mahnwache) 🕛 ab 10:00 tagsüber

▶️ Köln, Heumarkt (Mahnwache) 🕣 14.30

▶️ Luckenwalde, Parkplatz Kaufland 🕣 19.00

▶️ Mönchengladbach, Alter Markt (Spaziergang m. Dominik Röseler) 🕝 18.30

▶️ München, Franz-Joseph-Platz (Oper) 🕝 18.30

▶️ München, Odeonsplatz 🕝 15.00

▶️ München, Odeonsplatz 🕝 19.00

▶️ Neckarsulm, Marktplatz 🕛 17.00

▶️ Rendsburg Schloßplatz (Kerze aufstellen) 🕛 19.00

▶️ Saarbrücken, Deutsch-Französischer- Garten Eingang Calypso/Casino (Spaziergang) 🕛 16.00

▶️ Zwickau, Hauptmarkt 🕛 16.00

(ohne Gewähr – kein Aufruf)

🔵 Sendet Eure Demotermine an @demostreamgruppe / https://t.me/demostreamgruppe

@demostream / https://t.me/demostream – PayPal: anonymousdirekt@gmail.com