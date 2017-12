Angelobung in Österreich: Radikale Linke ruft zu „zivilem Ungehorsam“ auf – sogar Schulkinder werden instrumentalisiert

Nicht nur für Österreichs Bundespräsident Van der Bellen bedeutet die morgige Angelobung der neuen Regierung eine bittere Pille, auch die selbst ernannten „Antifaschist*innen“ schäumen über vor Wut.

Die neue Regierung stehe die autoritäre und menschenverachtende Politik, so die Plattform „Radikale Linke“.

Der Pressesprecher Tom Müller wird recht konkret: „Wir laden alle ein, ihrer Wut Ausdruck zu verschaffen und gemeinsam mit uns gegen die drohende autoritäre Wende auf die Straße zu gehen“. Sodann folgen die üblichen Platitüden:

Unser Protest richtet sich gegen Maßnahmen wie der geplanten Einführung des 12-Stunden-Tages bzw. der 60 Stunden Woche, Kürzungen der Mindestsicherung, rassistische Gesetze gegen Geflüchtete und Migrant_innen, sowie die Einführung flächendeckender Studiengebühren. Auch die Beteiligung einer offen rechtsextremen Partei, die für völkischen Nationalismus und Rassismus, für Antisemitismus und Antifeminismus steht, ist ein guter Grund, am Tag X seinen Unmut kund zu tun. Wir rufen alle Antifaschist*innen dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen und morgen gemeinsam und ungehorsam auf die Straße zu gehen. Gegen die Normalisierung des Rechtsextremismus! Gegen Rassismus, Sexismus und Sozialabbau und für die befreite Gesellschaft!

Tag X – Antifa-Treffpunkt der Plattform Radikale Linke

Auch Schulkinder werden als Teil des „breiten Bündnisses“ auf die Straße geholt.

Schüler_innen protestieren am Montag den 18.12. gegen Schwarz-Blau

„Das Bildungssystem ist bei weitem nicht perfekt; schon jetzt müssen wir ständig für Verbesserungen kämpfen. Die bevorstehende Politik zeigt jedoch: Schlimmer geht immer!“, so Aventina Holzer, Sprecherin des Tag-X-Schulstreiks. „Wir können bereits jetzt erkennen, wie der Bildungsabbau von ÖVP und FPÖ aussehen wird. Schwarz-Blau droht, bei schlechten Leistungen in der Schule Sozialleistungen zu kürzen. Dadurch wird ein Klima verstärkt, in dem Konkurrenz statt Kooperation im Vordergrund steht.“

Eine sogenannte „SOS Mitmensch“ beklagt die „Entmündigung von Asylsuchenden“

Scharfe Kritik übt SOS Mitmensch an der geplanten Entmündigung und Verarmung von Asylsuchenden. „Die angekündigte totale Umstellung auf Sachleistungen und die Konfiszierung aller Bargeldbestände macht Asylsuchende zu entmündigten Menschen. Schlimmer noch, Asylsuchende werden in ihren Bemühungen, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen, gehemmt und zur Desintegration verdammt, weil sie ohne Geld in ihrem Alltag, ihrer Mobilität, ihrer Kommunikation, ihren Freizeitmöglichkeiten und in ihren Bildungschancen massiv eingeschränkt werden“, kritisiert Pollak.

Wird es in Österreich zu ähnlichen Ausschreitungen kommen wie in Deutschland gegen den Einzug der AfD in den Bundestag oder kann die neue Regierung souverän mit dieser Eskalation der schlechten Verlierer umgehen?

Linke Reaktion auf Gesprächsangebote. pic.twitter.com/7lyMtOUikC — Martin Sellner (@Martin_Sellner) December 16, 2017