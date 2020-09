Ab Montag gilt in ganz Österreich trotz „grüner Corona-Ampel“ wieder eine Maskenpflicht. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung geht in die nächste Runde. Erst war die landesweite Corona-Ampel eingeführt worden. Nur dort wo es nötig sei, sollten Einschränkungen auferlegt werden, jetzt rudert die Regierung wieder zurück. In Schulen, Geschäften und Lokalen muss wieder Maske getragen werden. Doch es gelten Ausnahmen für den Restaurantbetrieb, wo nur das Personal einen Mund-Nasen-Schutz braucht. Veranstaltungen werden ebenso wieder eingeschränkt, laut Bundeskanzler Kurz wird Gesundheitsminister Anschober bis Montag die neue Verordnung vorlegen.

1. Mund-Nasen-Schutz: Ab Montag wird der MNS wieder in folgenden Bereichen verpflichtend sein: Öff.-Verkehrsmittel, Supermärkte, im Handel, in Behörden, bei Schulen außerhalb des Klassenverbandes, bei Dienstleistern & allen Formen des Kundenkontaktes. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 11, 2020