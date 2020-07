Hier O24 auf Telegram folgen

Der letzte Punkt am heutige Sitzungstag im Bundestag ist eine Aktuelle Stunde auf Verlangen der AfD-Fraktion. Es geht darum, Lehren aus den Gewaltexzessen in Stuttgart zu ziehen. Die AfD setzt sich in diesem Zusammenhang für eine Wende in der Migrations- und Sicherheitspolitik ein. Hunderte Menschen hatten in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in der Stuttgarter Innenstadt randaliert und Polizeibeamte angegriffen. Bei den gewalttätigen Ausschreitungen wurden die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen. Mindestens 19 Polizeibeamte wurden den Angaben zufolge verletzt, zahlreiche Geschäfte wurden geplündert. Insgesamt 24 Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hatten zum größten Teil Migrationshintergrund.