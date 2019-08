Was bedeutet Heimat für uns? Heimat ist das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Das Land, dessen Sprache ich spreche. Die Sprache, in der ich träume. Bei der ich sicher sein kann, dass der Bäcker, der Metzger und jeder, den ich auf der Straße anspreche, sie versteht.

Heimat ist das Land, dessen Strom der Geschichte mich trägt. Das Land meiner Ahnen mit deren Stein gewordenen Träumen in Schlössern und Burgen. Das Land meiner Märchen und Sagen und dessen Lieder ich singe.

Heimat ist das Land, in dem ich nachts alleine auf die Straße gehe. Das Land, in dem mein Haar frei im Wind weht. Das Land, in dem Frauen unbeschwert kurze Röcke und tiefe Dekolletés tragen.

Heimat ist das Land der Forscher und Ingenieure. Das Land der Dichter und Minnesänger. Das Land, in dem sich Mann und Frau ebenbürtig in die Augen sehen.

Deutschland ist meine Heimat.

Was bedeutet Heimat für Dich? Warum liebst Du Deine Heimat? Was hörst Du, was siehst Du, was fühlst Du bei dem Wort „Heimat“?

Schickt uns Eure Ideen . Wir erstellen daraus ein Video, um unsere Heimat zu feiern. Jeder, der unsere Heimat liebt, kann mitmachen: Jung und Alt. Männer und Frauen. Lesben und Schwule.

Schickt Eure Ideen bitte an aktion_heimat@mailbox.org .

Kurzes Video (höchstens 2 Sätze). Bitte Handy waagerecht halten

Ein bis zwei geschriebene Sätze

Ein Foto

Oder …. der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Rechtlicher Hinweis: Mit der Zusendung Ihres Beitrags erlauben Sie uns die schriftliche, visuelle und auditive Verwertung Ihrer Ideen. Wir behalten uns die Auswahl der Beiträge vor.

Ideen bitte an: aktion_heimat@mailbox.org . Einsendeschluss: 15. September 2019.

*****

Maria Schneider ist freie Autorin und Essayistin. Sie reist viel durch Deutschland und die Welt. In ihren Essays beschreibt sie die deutsche Gesellschaft, die sich seit der Grenzöffnung 2015 in atemberaubendem Tempo verändert.