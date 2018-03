@AkifPirincci im Namen des Volkes

Im Namen des Volkes las der Richter dem Delinquenten die Leviten. Der kleine Akif zog am Ende mit hängenden Schultern und eingefallenem Gesicht seine Berufung zurück und akzeptierte den Schuldspruch der Volksverhetzung im Namen des Volkes, das man in diesen Tagen besser nicht mehr bei seinem Namen nennt, ohne gleich den nächstbesten Staatsanwalt auf den Plan zu rufen.

Das Revolverblatt Express, nicht gerade ein Hüter der gepflegten Ausdrucksweise, bejubelt Richter Janßen als perfekten Gegenspieler von Pirinçci, als handele es sich bei der Affäre um den Showdown zweier Revolverhelden unter den im Wilden Westen üblichen fairen Bedingungen, wie sie von echten Männern auch heute noch akzeptiert würden. Er habe auf seiner Internetseite eine rechtsradikale Hetzschrift mit dem Titel „Freigabe des Fickviehs“ veröffentlicht und auf Facebook eine Sexualforscherin als „Sexbesessene Zwangsjacken-Kandidatin“ bezeichnet, echauffiert sich die Autorin Iris Klingelhöfer politisch korrekt. Der Völkische Beobachter hätte es nicht besser ausdrücken können.

Aber so schnell gibt sich Pirinçci trotz Boykott seiner Bücher im Handel nicht geschlagen. Ein ganzes Compact-Magazin mit dem Titel „Schnauze, jetzt rede ich“ ist kürzlich erschienen.

Na ihr Arschwichser von der Systempresse und Politik, habt es also doch nicht verhindern können, daß ich mit meinem Magazin in jedem Kiosk und in jeder Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlung vertreten bin. Wir haben es kontrolliert. Bätschi, wie ihr Fett-Möseialen sagen würdet!😊 pic.twitter.com/crmmporPqc — Akif Pirinçci (@AkifPirincci) March 10, 2018

Die zahlreichen Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigen, dass Pirinçci noch immer zündet und als ein Mann des Volkes wahrgenommen wird. Einer, den sie jetzt stellvertretend für uns alle hinrichten, weil er Eier in der Hose hat. So ähnlich drücken es viele aus, darunter auch Frauen. Aus der der linken Ecke hagelt es dagegen Häme und Schadenfreude, für die sich kein Staatsanwalt interessiert in diesem Deutschland, in dem wir alle gut und gerne leben.

Durchhalten, Akif Pirincci! Das klingt sehr nach Schauprozess und dem Versuch, Sie zu zermürben und ökonomisch zu vernichten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas in meinen Zeiten erleben muss. — Max Otte (@maxotte_says) March 20, 2018