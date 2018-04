Ahlen: Linksbündnis dreht durch wegen Höcke-Auftritt

Ein breites Bündnis, angeblich gebildet aus Ahlener Bürgern, will heute gegen den Auftritt von Björn Höcke in Rahmen einer Veranstaltung der AfD in der Stadthalle protestieren. Wie viele Bürger tatsächlich aus Ahlen stammen und wer dahinter steckt, haben wir bereits berichtet.

Aber es kommt noch besser, die von dem Linken Rainer Jenkel ins Leben gerufene Initiative will auch nach dem Auftritt von Höcke weiterbestehen. Warum sollte man auch die dafür ausgemachten Geldquellen einfach so versiegen lassen?

Einzig die örtliche SPD geht auf Distanz, weil man mit der Schärfe eines Pamphlets im Internet nicht ganz einverstanden sei, hieß es aus Parteikreisen.

Höcke führt den neofaschistischen Flügel innerhalb der AfD an. Dieser sogenannte „Flügel“ sucht den Schulterschluss mit militanten Neonazis und fremdenfeindlichen Bewegungen auf der Straße. Es ist kein Zufall, dass Höcke vor seiner AfD-Karriere bei Aufmärschen militanter Neonazis gesichtet wurde. Dass Höcke nun eine öffentliche Bühne in Ahlen sucht, um seinen Hass zu verbreiten, ist Teil der AfD-Strategie („Kampf um die Köpfe“): Sie wollen die Menschen entmutigen, die sich seit Jahren für ein buntes und weltoffenes Ahlen einsetzen.

Zu den Unterzeichnern gehören folgende lupenreine Demokraten:



Förderverein für Flüchtlinge Ahlen e. V.

DGB – Kreisverband Warendorf

IG Metall Jugend Gütersloh-Oelde

Jusos Ahlen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Warendorf

DIE LINKE. Kreis Warendorf

DIE LINKE. Münster

Linksjugend [‘solid]

Die Linke. SDA

Piratenpartei – Kreis Warendorf

Innosozial

Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Drensteinfurt

DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e. V.) Ahlen

Bürgerzenzentrum Schuhfabrik

GAL Ennigerloh

Jusos Kreis Warendorf

Ahlen TV

Integrationsrat Ahlen