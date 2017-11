AfD-Politiker tot aufgefunden – Leser zweifeln an Selbstmord

Wie die Polizei gegenüber Thüringen24 bestätigte, wurde der Kahlaer AfD-Stadtrat Oliver Noack am Montag tot in seinem Wohnhaus aufgefunden. Laut den Ermittlern sei ein Fremdverschulden eindeutig auszuschließen, die Todesursache wurde aber als „nicht natürlich“ eingestuft. Diese merkwürdige Umschreibung deutet in Richtung Suizid.

Die AfD Kahla äußerte sich bestürzt über den Tod ihres Parteimitgliedes. Unter anderem heißt es darin:

„Oliver hatte noch viel vor und bis vor wenige Wochen eine schier unbändige Energie, zum Wohle Kahlas zu wirken, aber kein Quell sprudelt für ewig mit gleicher Kraft.“

Einige Ungereimtheiten lassen die Leser aufhorchen. So soll Noack laut einem mittlerweile wieder entfernten Bericht des Saalejournals an seinen Händen und Füßen gefesselt aufgefunden worden sein.

Wird hier ein Mord an #AfD-Politiker vertuscht?

"Ermittlungen abgeschlossen: Eindeutig Suizid!"

Klar, welcher Selbstmörder fesselt sich nicht an Händen und Füßen?https://t.co/V3tW3N5z87 pic.twitter.com/0Mxr0LL2IQ — Hartes Geld (@Hartes_Geld) November 29, 2017

In einem zweiten Bericht heisst es dann:

„Wie Steffi Kopp, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena, heute auf Nachfrage mitteilte, haben die Untersuchungen der Kripo allerdings ergeben, dass es sich zweifelsfrei um einen Suizid handelt. Die Ermittlungen sind abgeschlossen.“

Im Nachtrag dazu, stellt das Saalejournal klar: „Im Fall von Suizid berichten wir keine weiteren, heute bekannt gewordenen Einzelheiten. Das Foto wurde deshalb auch entfernt.“

Quelle: Saalejournal



AfD-Stadtrat tot aufgefunden – Internet-User zweifeln am Selbstmord https://t.co/BGadZy5PkK via @China_Welt_News — Bernd Luge (@bernd471) November 29, 2017