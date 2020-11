Der Bundessprecher der AfD hat auf dem Parteitag mit einer Wutrede gegen „innerparteiliche Provokateure“ und die „Querdenken-Bewegung“ für Verstimmungen gesorgt: „Ist es wirklich klug, im Parlament von einer ‘Corona-Diktatur’ zu sprechen? Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum abhalten. Und die Behauptung, es sei anders, stellt im Grunde die Systemfrage und bringt uns ohne jede Not in ein Fahrwasser, das uns massiv existentiell gefährdet.“

Hier einige Stimmen aus dem Netz dazu:

#Meuthen verunglimpft die Querdenkenbewegung, empfindet #APO als falsch und biedert sich dem #Verfassungsschutz an.

Mit ihm geht die #AfD den Weg der Altparteien. Das kann nicht der Weg der #Alternative sein. — Dennis Hohloch (@Dennis_Hohloch) November 28, 2020