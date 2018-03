AfD Bayern beklagt Indoktrination an Weidener Gymnasium – Eltern sollen für Staatsbürgerkunde zahlen

An einem Gymnasium in Weiden sollen Schüler an einer Veranstaltung der Georg-von-Vollmer-Akademie teilnehmen. Die Eltern der Kinder werden dafür mit 5 Euro zur Kasse gebeten. Ein Blick in das Bildungsangebot für Schulen verspricht Aufklärung, um welche Inhalte es wohl gehen könnte. Aktuell im Programm findet sich u.a. „Refugees welcome!? – Vortrag und Gespräch mit einem Flüchtling“. Die AfD Bayern ist erzürnt und spricht von Indoktrination und Staatsbürgerkunde:

Weidener Schüler erhalten demnächst kostenpflichtigen Staatsbürgerkunde-Unterricht!

Buntland rüstet sich im Kampf gegen Rechts mit einem Heer von Schülern. Am Kepler-Gymnasium in Weiden bestellt man hierzu die Georg-von-Vollmar-Akademie ein. Sie wittert an jeder Ecke Rassismus, um aus einem antifaschistischen Verständnis heraus ihren Selbstzweck rechtfertigen zu können. Opfer dieser Indoktrination werden Ende März die 10. Jahrgangsstufen der Schule sein. Dafür müssen die Eltern sogar noch einen Kostenbeitrag von 5 Euro entrichten.

Wehe dem, der seine Kinder dem nicht aussetzen will. Nach einem kurzen Besuch auf den Webseiten von Schule und sogenannter Akademie besteht kein Zweifel an der Einseitigkeit des Angebots. Nur der Rechtsextremismus hat im ideologischen Weltbild Platz gefunden, Linksextremismus und islamistischer Extremismus kommen darin an keiner Stelle vor. Bis in die Klassenräume hinein muss der Pseudo-Feind getragen werden. Im „Argumentationstraining gegen Rechts“ werden die Schüler schon auf Linie zu bringen sein.

Rechts ist heute alles, was auf Vernunft und Nachhaltigkeit setzt, oder gar den Verdacht erregt, dass die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen stets mit denen der eigenen Bevölkerung in Gleichklang stehen sollten. Dagegen lässt sich nicht argumentieren, denn es ist schlicht eine Frage des gesunden Menschenverstands. Der Antifaschismus ist längst zum neuen Faschismus unserer Zeit geworden. Doch das Pendel wird in absehbarer Zeit zurückschlagen, denn immer mehr Bürger erkennen, in welche Schieflage das Land geraten ist. Als AfD kämpfen wir weiterhin, damit Vernunft, Nachhaltigkeit und Rechtsstaatlichkeit wieder den Platz einnehmen können, der ihnen zusteht.