Am 24. März 2015 zerschellte das Flugzeug vom Typ Airbus A320-211 an den Westalpen, auf dem Gebiet der Gemeinde Prads-Haute-Bléone im südfranzösischen Département Alpes-de-Haute-Provence. Alle 150 Insassen kamen dabei ums Leben. Der Kopilot Andreas Lubitz soll sich laut Untersuchungsergebnissen zum Zeitpunkt des Absturzes alleine im Cockpit befunden und die Maschine absichtlich zerschellen lassen haben.

Über die Berichterstattung der Sensationspresse wurde heftig gestritten, Presserat und der Journalistenverband schalteten sich ein und mahnten „Zurückhaltung“ an. Die Eltern von Lubitz wurden ebenfalls kritisiert, weil sie auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Untersuchungen in Zweifel zogen, das Gutachten eines Sachbuchautors sollte dabei diese These stützen, was von den Behörden empört zurückgewiesen wurde.

Eine andere Theorie zur Verantwortlichkeit für den Absturz von Flug 9525 blieb unbeachtet und löste nicht mal ein Shit-Stürmchen aus. Dabei wurde sie von allerhöchster Stelle kundgetan – der katholischen Kirche. Der Kölner Prälat Helmut Moll ist Beauftragter des Erzbistums Köln für Selig- und Heiligsprechungen und Experte für Exorzismus. Im Interview mit katholisch.de sprach er über „ein falsches Verständnis und die biblischen Grundlagen der Dämonenaustreibung“ und sagte mit Bezug auf den Absturz von Flug 9525:

„Nur unwissende oder oberflächlich denkende Zeitgenossen halten dämonische Kräfte für Märchen oder Hirngespinste. Die Abgründe des modernen Menschen sind doch unter den Bedingungen der Gegenwart unübersehbar. Warum stürzte vor einem Jahr ein Pilot sich und seine Passagiere in den Alpen bewusst und gewollt in den Tod? Welche Kräfte haben zum Beispiel Adolf Hitler, Josef Stalin oder Pol Pot getrieben, Millionen von Menschen gewaltsam umzubringen?„

Wenn Herr Moll schon weiß, dass der Teufel nichts mehr fürchtet, als das Weihwasser, hat er vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum die Bundeskanzlerin beim Ertönen der Nationalhymne das Zittern bekommt und die Deutsche Flagge nicht ertragen kann …