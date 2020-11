Die britische Schauspielerin Lashana Lynch wird Daniel Craigs Rolle als neue 007 in „No Time to Die“ übernehmen. Ihr Filmcharakter trägt den Namen „Nomi“, während der Verbleib von James Bond als „im Exil“ erklärt wird. Endlich wird die erfolgreichste Agentenserie der Welt an die Realität angepasst. Das wurde auch höchste Zeit. Für 2021 sind weitere filmische Highlights geplant. Aus Schneewittchen wird Black Beauty und erstmals übernimmt ein Gorilla die Hauptrolle in der neuen Tarzanverfilmung.

