Letzten Dienstag (03.09.19) gegen 17 Uhr kam es vor dem Autonomen Zentrum in der Nähe des Hauptbahnhofes zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Die einschreitende Polizei traf mehrere Personen, die dem linken und dem rechten Spektrum zuzurechnen sind, an. Die Beamten führten Gefährderansprachen durch und trennten die Beteiligten. Zu Straftaten kam es nicht.

Kurz vor 20 Uhr erschienen dann zwei ihren Angaben nach leichtverletzte Angehörige des Autonomen Zentrums auf der Polizeiwache und gaben an, soeben im Elisengarten von drei “Rechten” angegriffen und geschlagen worden zu sein. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung konnten drei männliche Jugendliche, auf die die Beschreibung zutraf, in Tatortnähe aufgegriffen werden. Die bereits einschlägig bei der Polizei bekannten und der rechten Szene zugehörigen 16 bis 17- Jährigen wurden dem Staatschutz übergeben. Zwei von ihnen waren bereits zuvor am Autonomen Zentrum aufgefallen und kontrolliert worden. Gegen alle drei wird nun u.a. wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.