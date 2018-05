53-Jähriger wegen Verbreitung von Kinderpornographie in Untersuchungshaft

Hückeswagen – Wegen dem Vorwurf der Verbreitung von Kinderpornographie hat ein Amtsrichter einen 53-Jährigen aus Hückeswagen in Untersuchungshaft geschickt. Seit September 2017 führt die Polizei in Gummersbach Ermittlungen gegen den 53-jährigen wegen sogenannten Cyber-Groomings.

In weit über 200 Fällen schrieb er über Facebook unter einem Pseudonym Kinder in Polen an. Er gab sich dort als 12-jähriger deutscher Junge aus, der eine Freundin in Polen sucht. In den Chats erschlich er sich das Vertrauen der Kinder und forderte von ihnen im Verlauf der Kontakte die Übersendung von Nacktbildern und Videos. Ebenso verschickte er pornografische Bilder und Videos an die Kinder. Wenn dieOpfer keine Bilder mehr schicken wollten, drohte er mit der Veröffentlichung der bereits zugesandten Bilder.

Aufgrund eines Haftbefehls nahm die Polizei ihn Anfang der Woche in Hückeswagen fest. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft – die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

via Freie Presse