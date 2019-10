AKK will Medienberichten nach 2500 Soldaten der Bundeswehr nach Syrien schicken, um dort eine Schutzzone zu errichten. Wer CDU wählt, wählt also im Zweifelsfall wieder einmal Krieg. Von den Altparteien hat sich ausschließlich die LINKE gegen einen solchen Einsatz ausgesprochen. Die AfD ist ebenso nicht für solche Abenteuer zu haben. Doch es gäbe da durchaus noch andere Optionen. So könnten die nach Deutschland geflohenen Syrer eine Freiwilligenarmee aufstellen, um ihre Heimat zu sichern. Waffen und Ausrüstung gäbe es von der Bundeswehr. Wem der Mut fehlt, bleibt die Möglichkeit, seine Frauen vorzuschicken. Ähnlich verfahren ja auch die Kurden, die sich derzeit in deutschen Großstädten die Seele aus dem Leib brüllen, aber zu feige sind, den Konflikt dort auszutragen, wo er hin gehört.

Im chaotischen Vielfrontenkrieg zwischen Türken, Syrern, Islamisten, Kurden, Saudis, Persern und Russen möchte @akk zum Nachweis ihrer Kanzlerhärte 2.500 Bundeswehr-Soldaten verheizen. Das sind umgerechnet 15.000 Liter Blut, die vergossen werden könnten.https://t.co/pciqFCrZ1u — braves Bürgerlein © (@ShakRiet) October 26, 2019