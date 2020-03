„Es gibt definitiv nicht mehr Asylwerber in Österreich“, stellt Innenminister Karl Nehammer Falschmeldungen diverser Oppositionspolitiker klar. „Im Gegenteil, seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Europa gibt es in Österreich einen deutlichen Rückgang der Asylantragszahlen um rund zwei Drittel“, ergänzt der Innenminister.

Das Innenministerium stellt darüber hinaus klar, dass aufgrund der Corona-Epidemie einige bisher stillgelegte Betreuungsstellen des Bundes vorbereitet wurden, um Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Auch die Bundesbetreuungseinrichtung in Schwechat wurde wieder aktiviert.

Dabei geht es lediglich darum, für den Bedarfsfall gerüstet zu sein, wenn beispielsweise andere Betreuungseinrichtungen unter Quarantäne gestellt werden müssen. Das heißt weder, dass diese Einrichtungen ab sofort genutzt werden, noch, dass mehr Asylwerber untergebracht werden müssen. Die Maßnahme dient einzig und alleine dazu, eine etwaige Aufteilung auf weitere Quartiere zu ermöglichen.

Wenn der das sagt, dann muss es einfach stimmen …