Bleckede: Unbekannte Täter machten sich in der Nacht vom 24.03. auf den 25.03.20 an einem Hühnermobil in der Großen Straße zu schaffen. Sie brachen erst die Türverrieglung des mobilen Stalls auf und entwendeten aus diesem ca. 50 Hühner. Aufgrund der vorhandenen Spuren rund um das Hühnermobil, ist davon auszugehen, dass die Täter einen Teil der Hühner sogar vor Ort schlachteten. Dem Betreiberhof aus Bleckede entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Wer in genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, meldet sich bitte direkt bei der Polizei in Bleckede unter der Rufnummer: 05852-951170

