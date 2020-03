Politiker sind fast alle gleich. Überall. Macht korrumpiert und mindert die Bodenhaftung. Da bildet die erste Frau im Bürgermeisteramt der ewigen Stadt keine Ausnahme. In einem Video fordert sie die Bürger auf, zuhause zu bleiben, während sie selbst in einer der öffentlichen Grünanlagen steht. Noch Fragen?

C’è gente che esce come se nulla fosse. Non funziona così! Dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto agire come una comunità che lotta insieme per bloccare il contagio e proteggere le persone fragili. Lo ripeto: contro #Coronavirus dovete stare a casa! pic.twitter.com/WII95SEjdl

— Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 20, 2020