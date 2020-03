Inkompetenz hat einen Namen: Jens Spahn. Oder ist es gar arglistige Täuschung? Mehrfach hat der Gesundheitsminister die Gefahr durch das Coronavirus herunter gespielt und damit wertvolle Zeit vergeudet. Hier ein Beispiel vom 27. Januar 2020:

„Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI weiterhin gering„, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Einen Tag zuvor entstand diese Aufnahme:

Herr Spahn mit einer wichtigen Meldung an alle Deutschen.pic.twitter.com/q8yQMWtJsY — braves Bürgerlein © (@ShakRiet) March 22, 2020

Auch noch im Netz zu finden ist folgender Tweet über angebliche FakeNews von Ausgangssperren, die bereits in einigen Bundesländern gelten.

❗️Achtung Fake News ❗️

Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT!

Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. pic.twitter.com/h8bG7ued9N — BMG (@BMG_Bund) March 14, 2020

Inzwischen will Spahn den Ländern Kompetenzen wegnehmen, um bundesweite Maßnahmen schneller durchsetzen zu können. Wie immer machen auch die regierungsnahen Medien mit bei der Salamitaktik. War erst noch überall von einem „milden Verlauf“ die Rede und davon, dass Corona nur Risikogruppen wie Senioren beträfe, heißt es nun, dass auch „junge Menschen nicht vor Corona gefeit“ seien. So will man den „Jugendlichen“ Angst machen, die nichts von Merkels Forderung nach einem Verzicht auf Sozialkontakte halten. Verantwortlich für die Lage ist die vollkommen widersprüchliche Informationspolitik, die nun noch von der Kanzlerin beim Einkauf im prall gefüllten Supermarkt getoppt wird, wo sie selbstverständlich mit Karte zahlt.

Merkel in Berliner Supermarkt – Die Kanzlerin zahlt mit Karte https://t.co/xMfIRLxyfl — BILD (@BILD) March 21, 2020

Kein Wunder, dass niemand noch Vertrauen in die Politik hat und dies mit seinem Verhalten, ob Corona-Partie oder Hamstern, zum Ausdruck bringt.