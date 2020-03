Ein schweres Erdbeben hat die kroatische Hauptstadt Zagreb erschüttert. Über die Zahl der Verletzten und Toten gibt es zur Stunde keine genauen Angaben. Auch die Kathedrale hat starke Schäden erlitten. Videos zeigen das erschreckende Ausmaß der Katastrophe.

Die Menschen haben mehr Angst vor Nachbeben als vor dem Coronavirus und suchen das Freie auf.

#zagreb #earthquake So you're already in hospital with #COVIDー19 – then a 6.0 earthquake hits the place.. pic.twitter.com/f4z3MhbcDw

— David Fergus (@dave204) March 22, 2020