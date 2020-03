Auch angesichts einer sich zuspitzenden Lage in Berlin wurde dem Bundestagsabgeordneten Dr. Götz Frömming ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt Pankow verweigert. Bereits am 27.2.20, zu einem Zeitpunkt als in Berlin noch keine Infektionen bekannt waren, suchte MdB Dr. Götz Frömming das Gespräch mit dem Gesundheitsamt Pankow, das in seinem Wahlkreis liegt.

„ Es kann und darf nicht sein, dass eine Information aus erster Hand durch den Amtsarzt Dr. Peters, der sich zunächst auskunftsbereit zeigte, durch den zuständigen Bezirksstadtrat Torsten Kühne (CDU) vereitelt wird. Der Amtsarzt verwies darauf, dass er nicht berechtigt sei direkt mit Abgeordneten zu sprechen, doch eine angefragte Genehmigung durch den Vorgesetzten Torsten Kühne blieb aus.

Parteipolitik, wie hier von der CDU betrieben, gefährdete die Bevölkerung, welche bereits Wochen im Voraus hätte informiert werden können.“