Zuerst hatte es noch in verschiedenen Medien (u.a. TAZ) geheißen, die Auflösung des Flügels verzögere sich wegen Absagen zu Gesprächen aufgrund der Coronakrise. Inzwischen ist auf sezession.de ein Interview erschienen, in dem Björn Höcke von der „Historisierung“ des Flügels spricht, die sich schon längst in der Umsetzung befände. Von dem Beschluss des Bundesvorstands sei er „peinlich berührt“, so Höcke.

