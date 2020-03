Bevölkerungsschutz-Forscher der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften und Forsa erheben, wie Menschen in Deutschland mit der Corona-Krise umgehen

Berlin. Ab Freitag, 20. März 2020, sind Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufgerufen, an einer breit angelegten Bevölkerungsstudie der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Kooperation mit der Forsa Sozial- und Politikforschung teilzunehmen. Die Studie, die online unter https://www.soscisurvey.de/coronakrise/ zur Verfügung steht, misst die Betroffenheit, die Risikowahrnehmung und die Verhaltensweisen der Bevölkerung, z.B. zur COVID-19-Prävention. Bevölkerungsschutz-Experte Prof. Dr. Henning Goersch hat die Studie mit seinem Team konzipiert, um detailliert zu untersuchen, wie die deutsche Bevölkerung die Corona-Krise erlebt und bewältigt. Erste Ergebnisse werden ab dem 30. März 2020 vorliegen. Ermöglicht wird die Studie durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Über folgenden Link können Sie an der Studie teilnehmen:

https://www.soscisurvey.de/coronakrise/