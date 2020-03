Der frühere Bundestagsabgeordnete und Lungenarzt Dr. Wolfgang Wodarg hat in zahlreichen Interviews Kritik am Umgang mit der Corona-Pandemie geübt und diese als Hysterie bezeichnet. Nun folgten Antworten aus dem Mainstream, die seine Thesen als „wirr“ bezeichnen.

Auf Telepolis wird noch moderat formuliert, „warum Herr Wodarg Unrecht hat“: „Wodarg unterliegt leider der intuitiven Fehleinschätzung, dass der derzeitige Pandemiefall zu beurteilen ist wie alle vorangegangenen und blendet dabei die Fakten aus.“

Vollen Gegenwind erntet er im Focus, wo der Chef-Virologe der Berliner Charité kein gutes Haar an den Thesen von Wodarg lässt: „Es gibt natürlich Corona-Viren, vier Stück in der menschlichen Bevölkerung. Die sind endemisch, also saisonal. Die kommen vor allem dann vor, wenn auch Grippezeit ist. Die haben mit dem neuen Coronavirus aber nichts zu tun, das kommt als Pandemie zu uns.“

Auch die SPD hat ihr Parteimitglied heftig kritisiert: Wolfgang Wodarg ignoriert Fakten.