Sind Kryptowährungen doch eine Alternative und in Krisenzeiten die bessere Wahl? Die Frage ist schwer zu beantworten. Nachdem allerdings die Börsen weltweit in Taumeln geraten sind und kein Ende absehbar ist, machen die Kryptos auch heute weiter Boden gut. Trauen sich die Anleger auch langfristig in die digitalen Währungen zu investieren oder handelt es sich nur um eine vorübergehende Erscheinung? Die meisten Experten wollen keine Empfehlung abgeben, ob sich ein Einstieg lohnt.

