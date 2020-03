Das Multikultimusterland betreibt den gleichen Etikettenschwindel wie die deutsche „Bundesregierung.“ Die Grenzen werden angeblich kontrolliert und sind für „Nicht-EU-Bürger“ geschlossen. Einzige Ausnahme: Asylbewerber. Der Zustrom läuft ungehindert weiter.

BREAKING: Sweden CLOSING BORDERS🇸🇪

Due to the corona virus pandemic Sweden is closing their borders for 30 days.

Unprecedented.

But there is an exception.

Asylum seekers will still be allowed in.

RETWEEThttps://t.co/jVan5BtMN1

— PeterSweden (@PeterSweden7) March 17, 2020