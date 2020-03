Gleich tritt die größte aller Führerinnen vor die Kameras und verkündet den Deutschen, worauf sie sich einzustellen haben. Einige Teile ihrer „Rede“ wurden schon vorab veröffentlicht. Demnach hat Merkel wiederum ihre Meinung zu Corona geändert und betrachtet das Virus jetzt als „größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“. Damit reiht sie sich in die Kriegsrhetorik von Macron und Kurz ein. Ist am Ende die Pharmaindustrie der lachende Dritte in diesem schäbigen Spiel mit der Angst von Millionen Menschen?#

Hamstern sei unsolidarisch, härtere Maßnahmen seien nicht ausgeschlossen, so der Größenwahn in persona.