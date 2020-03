Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstag gegen 15:30 in einer Flüchtlingsunterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße. Dabei ging ein 31-Jähriger einen 27-jährigen Mann körperlich an. Der offenbar alkoholisierte Angreifer sprang nach der Auseinandersetzung aus einem Fenster in im ersten Obergeschoss und verletzte sich dabei. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Was Auslöser der Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt.

Werbeanzeigen