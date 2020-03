Manchmal sind die Reaktionen auf einen Tweet viel interessanter und vielsagender als der Kurzkommentar, der sie ausgelöst hat. So geschehen in dieser Woche, was die Reaktionen auf Robert Habecks Forderung, Hoteliers und Restaurantbesitzer sollten die Coronapause nutzen, um ihre alte Ölheizung durch ökologische Technologien zu ersetzen.

Die Antworten sind so vielsagend, wie der eigentliche Tweet von Habeck sprachlos macht. Beide zusammen, der Habeck-Tweet und die Antworten, zeigen, wie weit sich Politiker von den Bürgern in diesem Land entfernt haben.

Diese Kluft kann ohne eine enorme Krise, den großen „Reset“, nicht geschlossen werden. Die gute Nachricht ist: Die Krise, die heilen kann, ist jetzt da. Die schlechte Nachricht: In der politischen Kaste sind Einsicht und Realitätssinn so rar geworden wie das Klopapier in den Supermärkten …

Werbeanzeigen