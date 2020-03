Ab Montag 8:00 Uhr werden die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz kontrolliert. Der Warenverkehr wird nicht behindert, es sollen aber „Zurückweisungen“ möglich sein. Begründet wurde die Maßnahme damit, man wolle unter anderem „Hamsterkäufe“ aus diesen Ländern unterbinden, heißt es in mehreren Meldungen. Die Bundesregierung ist offenbar vollkommen übergeschnappt. Einreisen aus Krisengebieten sind weiterhin möglich, wie die Vorfälle mit Asylbewerbern in Heidelberg und Suhl gezeigt haben. Falls es doch noch zu Ausgangssperren kommt, was die „Bundesregierung“ bisher als „FakeNews“ zurück gewiesen hat, wer wird sich dann daran halten? Diejenigen, die beim Betreten jeder Messerverbotszone sofort umkehren?

Aber auch die andere Bundesregierung, die bei den Nachbarn unter Soroskanzler Kurz, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wer öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, soll einen Meter Abstand zu den anderen Fahrgästen halten.

Wer morgen Bus oder U-Bahn fährt muss 1 Meter Abstand zu anderen Personen halten.

Ich benutze so ein Zeug nicht, aber geht das überhaupt?#Corona #BleibtZuhause #imzentrum pic.twitter.com/KU2SYQ5kmy — Hartes Geld (@Hartes_Geld) March 15, 2020

Europa verwandelt sich endgültig in eine Freiluftirrenanstalt.