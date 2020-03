In Krisenzeiten, wie aktuell während der Corona-Pandemie, ist die Mehrzahl der Deutschen bereit, deutliche Eingriffe in ihre Privatsphäre zu akzeptieren, um das Virus einzudämmen. Das jedenfalls hat eine „repräsentative Umfrage“ des Datenschutzsoftware-Unternehmens Usercentrics in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstituts INNOFACT unter 1.020 Untertanen im Alter von 18 bis 69 Jahren ergeben. Lasset uns chippen und auf soziale Kontakte verzichten!

