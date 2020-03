Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Bei einem Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Wickede ist am Donnerstag (12.3.2020, ca. 15.40 Uhr) ein 33-jähriger Mann getötet worden.

Vorläufig festgenommen wurde am Tatort eine 34-jährige Frau. In unmittelbarer Nähe des Tatorts landete ein Rettungshubschrauber.

Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Derzeit können keine weiteren Informationen erteilt werden.