Erster Fall in der Türkei

In Italien starben alleine gestern 168 Erkrankte

Meldungen vom 10. März

Wien: Stephansdom für Touristen geschlossen

Italien: 631 Tote – über 10.000 Erkrankte

Seniorensterblichkeit bei 20 – 25 Prozent

Österreich: Schulen werden auf Schließungen vorbereitet

MERKEL: „60 bis 70 Prozent in Deutschland werden sich infizieren“

Telemedizin-Portal Fernarzt.com führt kostenlose Telefon-Beratung ein

Schweiz: Abgeordnete werden mit „Pandemie-Kisten“ ausgestattet

Spanisches Parlament stellt Arbeit für eine Woche ein. Grund: Abgeordneter positiv auf Corona getestet.

Auch Spanien stoppt Flüge aus Italien

Madrid schliesst sämtliche Schulen, Gymnasien und Universitäten.

Österreich will Einreisen aus Italien stoppen

Italien plant Verschiebung der Fußball-EM auf nächstes Jahr – UEFA dagegen

Ryan-Air streicht Italien-Flüge

Bayern verbietet Großveranstaltungen bis zum 19. April

Japan erklärt Ausnahmezustand

Österreich ruft seine Bürger zur Rückkehr aus Italien auf.

Italien weitet Sperr-Maßnahmen auf ganzes Land aus – alle sollen zu Hause bleiben

157 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Nahrungsmittelpreise in China steigen

Meldungen vom 09. März

Zwei Todesfälle in NRW – Kreis Heinsberg – Stadt Essen

Reichstagskuppel wird geschlossen

Kryptobörsen sacken ab – nur Edelmetalle gewinnen

Corona-Furcht und Ölpreisschock: Dax crasht um acht Prozent

Italien meldet Häftlingsrevolten wegen Corona-Maßnahmen, u.a. Besuchsverbote

In China soll die Zahl der Neuinfektionen gesunken sein

Angeblich weniger Lebensmittel bei Tafeln wegen Hamsterkäufen

Die Hamsterkäufe der vergangenen Tage haben Auswirkungen auf die Versorgung mit Lebensmitteln bei den Tafeln in Deutschland. Verbandsvorsitzender Jochen Brühl sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Mehrere Tafeln haben zum Teil deutlich weniger Lebensmittel erhalten.“ Brühl führte das zurück auf die Vorratskäufe, die derzeit viele Menschen angesichts der Corona-Pandemie tätigen. Entsprechend weniger Ware bleibt am Ende, die Supermärkte den Tafeln spenden können.

Laut Brühl mussten die sozialen Einrichtungen daher in den vergangenen Tagen „stark improvisieren und konnten dem und der Einzelnen weniger geben“. Der Verbandschef wies darauf hin, dass gerade arme Menschen sich große Vorratskäufe gar nicht leisten könnten. Er appellierte an die Hamsterkäufer: „Wer merkt, dass er doch zu viele lang haltbare Vorräte gekauft hat, kann sich gerne an die Tafel in seiner Stadt wenden.“ Die Tafeln versorgen nach eigenen Angaben regelmäßig 1,6 Millionen Menschen mit Lebensmitteln.

Meldungen vom 08. März

Meldungen vom 07. März

In Italien kommt das öffentliche Leben zum Erliegen – Schulen, Kindergärten, Universitäten und andere Einrichtungen müssen bis zum 15. März geschlossen bleiben. Die Menschen sollen 1 Meter Abstand voneinander halten.

Spahn warnt vor Reisen nach NRW

Steiermark: Schutzmasken werden knapp – Operationen fallen aus

Schweiz: Fälle haben sich von Donnerstag auf Freitag verdoppelt – letzter Stand: 210 Infektionen

Meldungen vom 06. März

Lufthansa streicht 50 Prozent der Kapazität

Kurzarbeit bei Austrian Airlines

Robert Koch Institut erklärt Südtirol zum Risikogebiet

47 Fälle in Österreich: Krankenhaus-Mitarbeiterin mit Coronavirus infiziert

Chaos in der Schweiz – Behörden sorgen für Verwirrung

Charité kann Quarantäne-Regeln nicht mehr einhalten

Gesundheitssystem in NRW droht der Kollaps

534 Infizierte in ganz Deutschland

Schulen in Bayern geschlossen

Meldungen vom 05. März

Köln: 15 Infizierte – Schulen werden geschlossen

Israel: Touristen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien dürften nicht mehr einreisen

400 Fälle in Deutschland, Behörden haben offenbar Schwierigkeiten mit der Erfassung

Zahl der Erkrankten in Österreich steigt auf 38 Fälle

Erster Todesfall in der Schweiz

NRW meldet 230 Kranke

Kreis Borken meldet erste Erkrankung

Im Kreis Borken ist jetzt erstmals ein Coronavirus-Infektionsfall nachgewiesen worden. Hier unsere Pressemeldung dazu: https://t.co/FuamngSs2G. Wir informieren dazu im Internet https://t.co/OSUFgQzr4a, über Facebook, Twitter und Instagram sowie über die Hotline 02861/82-1091. pic.twitter.com/DfbB8WdY87 — Kreis Borken (@akutkreisborken) March 5, 2020

Meldungen vom 04. März

Münster: Kita bleibt nach Erkrankung von Erzieherin geschlossen

Hannover: Messe wird verschoben

FED senkt Zinsen wegen Coronavirus

Heinsberg: „Situation nimmt bedrohliche Ausmaße an“

6 bestätigte Fälle in Berlin – Schulen schließen vorsorglich

Große Terror-Übung in Berlin wegen Coronavirus abgesagt

Meldungen vom 03. März

Spanien: Erster Todesfall gemeldet

Frankreich: Macron lässt alle Schutzmasken beschlagnahmen

2036 bestätigte Infizierte und 52 Tote in Italien

Leipzig: Buchmesse wird abgesagt

Iran: 23 Abgeordnete infiziert

Italien: Innerhalb von 24 Stunden sind weitere 18 Patienten verstorben

Österreich meldet 18 Fälle – 350 Menschen in Quarantäne

Weitere Fälle in Berlin gemeldet – Oberschule in Friedrichshain wird geschlossen

Meldungen vom 2. März

NRW-Umweltministerin kritisiert Hamsterkäufe

In der Westpfalz gibt es einen weiteren bestätigten Coronavirus-Fall.

Medizin-Laie Spahn lehnt Grenzschließungen und Verzicht auf Großveranstaltungen ab

Bisher angeblich nur 150 bestätigte Fälle in Deutschland

China meldet offiziell 2915 Tote

Spahn und die Medien belügen die Bevölkerung vor laufender Kamera

Wie BILD und Altmaier die Bevölkerung belügen – Bezahlschranke

USA: Zweiter Todesfall wird gemeldet

Berlin: Junger Mann schleppt Virus von Elternbesuch aus NRW ein

Bayern: Kita in Zolling bleibt eine Woche geschlossen – DMG in Pfronten schließt Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern wegen Corona-Fall

Meldungen vom 1. März

Meldungen vom 29. Februar

Österreich: Erster Fall in Salzburg bestätigt

Schweiz: Erster Corona-Fall im Kanton Bern

Virus hat auch eine gute Seite: Hollywood drohen Milliardenverluste

Bonn: Betreuer infiziert – Ganztagsschule bleibt zwei Wochen geschlossen

1.649 Testungen in Österreich, neun davon positiv

Meldungen vom 28. Februar

Berlin: Internationale Tourismusbörse wird abgesagt

Slowakei kontrolliert jedes Auto aus Österreich

Berlin: Sportler unter Quarantäne

Hamburg: Kinderarzt infiziert – Kontaktpersonen unter Quarantäne

Börsen rauschen mit Corona in den Keller

Schweiz: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern werden verboten

Genfer Autosalon fällt wahrscheinlich aus

Meldungen vom 27. Februar

Im Kreis Heinsberg sind 14 weitere Personen mit dem CoronaVirus infiziert. Nach Informationen der BILD stehen ca. 1000 Personen unter Quarantäne. Auch in BW sind vier weitere Fälle hinzu gekommen.

Mittlerweile sind drei Fälle in Wien bekannt. Somit hat Österreich fünf Infizierte.

Im Schweizer Kanton Graubünden wurde nun ein zweiter Fall bekannt (Blick)

In Wien wurde ein 72-Jähriger positiv getestet (Krone)

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt in der heutigen Pressekonferenz „Grippe-Impfung“ für alle.

Nach einem Verdachtsfall bei einem DB Fahrgast in Idar-Oberstein soll das Testergebnis im Laufe des Vormittags vorliegen.

Meldungen vom 26. Februar

Ein weiterer Fall wird aus Mönchengladbach gemeldet. Ein Arzt an den Kliniken Maria Hilf wurde positiv getestet.

Der Bundeswehrsoldat vom Stützpunkt Köln-Wahn wurde in ein Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz verlegt

Kryptowährungen rauschen wegen Corona in den Keller (decentralbox)

Die Schweizer Armee hat ein Ausgangsverbot für den Raum Tessin verhängt.

Köln: Ein Bundeswehrsoldat wurde positiv getestet. Der Stützpunkt in Köln-Wahn war zeitweise abgeriegelt worden.

Spahn: „Deutschland ist am Beginn einer Corona-Epidemie“

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Infizierten auf vier Personen angestiegen (Twitter)

In Lüneburg gibt es den ersten Verdachtsfall.

In Österreich breitet sich das Virus immer weiter aus – an einer Wiener Schule konnte dagegen Entwarnung gegeben werden (Krone)

Die Ehefrau des schwererkrankten 47-Jährigen aus Heinsberg arbeitet in einer KiTa

Die Schulen im Kreis Heinsberg bleiben bis Montag geschlossen