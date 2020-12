2021 wird vom Kampf der Konzerne und Großbanken um die Herrschaft über die digitalen Währungen geprägt sein.

Deutsche Bank Filiale – foto: O24

Die Deutsche Bank will 200 Filialen schließen, bei der Tochtergesellschaft Postbank sollen 50 Standorte aufgegeben werden. (1) Um die Aktien des ehemaligen Flaggschiffs der deutschen Finanzindustrie ist es derzeit nicht gut bestellt. (2). Und nun greift Facebook die EZB an, um noch vor dem Start des E-Euros, die digitale Währung Libra auf den Markt zu bringen. (3) Den Siegeszug der Chinesen werden all diese Bestrebungen wohl nicht aufhalten. Der E-Yuan für 2021 ist so gut wie sicher und die Chancen deshalb hoch, dass er auch den Dollar als Leitwährung in der künftig geplanten Blockchaindiktatur ablösen wird.