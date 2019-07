Heilbronn/Weinsberg: Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (25.07.2019) gegen 13.00 Uhr eine 19-jährige Reisende in einer Stadtbahn der Linie S4 sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zu Folge beobachtete der mutmaßliche Täter die Jugendliche bereits an der Haltestelle Heilbronn Harmonie, bevor er gemeinsam mit ihr in die Bahn stieg. Im weiteren Verlauf setzte sich der Mann offenbar neben die 19-Jährige, sprach sie an und fasste über ihren Oberschenkel. Anschließend stieg die Reisende an der Haltestelle Weinsberg aus der Bahn und erstattete Anzeige auf dem Polizeirevier Weinsberg.

Der unbekannte Mann wird als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,85m groß, mit dünner Figur, Vollbart, kurzen, grauen Haaren und südländischem Phänotyp beschrieben.

Zur Tatzeit soll er eine lange Hose und ein T-Shirt getragen, sowie gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegengenommen.

