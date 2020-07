Am Nationalfeiertag der Franzosen lässt Präsident Macron erneut seine Polizei mit Tränengas und Knüppel auf Demonstranten los, die mit seiner Politik nicht einverstanden sind.

Nach einem Aufruf des Allgemeinen Gewerkschaftsverbunds (CGT) versammeln sich am Dienstag Demonstranten unter anderem auf dem Place de la République in Paris, um gegen die aktuelle Regierungspolitik zu protestieren. Es wird erwartet, dass sich auch die sogenannten „Gelbwesten“ an der Kundgebung beteiligen werden.

PARIS – Tensions en cours. Projectiles et gazeuse. Les gendarmes qui encadraient le cortège sont entourés. La circulation n’a pas été stoppée à Bastille. #14juillet pic.twitter.com/H28fsaDttS — Clément Lanot (@ClementLanot) July 14, 2020